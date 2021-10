Zwei Siege, acht Tore, null Gegentore. Die Bilanz von Bayer Leverkusen aus den letzten beiden Pflichtspielen kann sich sehen lassen. Erst am Donnerstag in der Europa League bei Celtic Glasgow und zuletzt am Sonntag in der Liga gegen Arminia Bielefeld. Beide Male ging Bayer mit einem glatten 4:0-Erfolg als Sieger vom Platz. "Man kann stolz sein, im Moment macht es schon sehr viel Spaß, für Bayer 04 zu spielen" , sagte Kapitän und Torwart Lukas Hradecky am Sonntagabend.