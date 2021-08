Die Heldenreise ist ein Klassiker in Romanen und Filmen. Und im Fußball. Auf der Achterbahn des Profi-Geschäfts hat es auch Anthony Modeste, Angreifer des 1. FC Köln, zeitweise aus dem Sitz geschleudert. Doch er ist nun wieder dabei, an seinem Heldenstatus zu arbeiten.

Modestes "Brille" ist wieder da

Zwar reichte es beim 2:3 (0:0) der Kölner gegen Rekordmeister Bayern München am Sonntag (22.08.2021) nicht für Punkte, aber Modestes Anschlusstreffer nach Flanke von Jonas Hector ließ Erinnerungen an heldenhaftere Modeste-Jahre wach werden. Der Jubel war noch derselbe: die "Brille", geformt mit den Fingern vor dem Gesicht.

Dass der 33-Jährige seinen Blick aufs Tor wieder hat, liegt unter anderem im Angriffsfußball von Steffen Baumgart begründet. Der Trainer gab seinem Team gegen Bayern nach einer verhaltenen ersten Halbzeit vor, mutiger zu agieren - was sogar trotz zweier Gegentreffer Früchte trug.

Modeste ist wieder Zielspieler, hat in zwei Spielen zweimal getroffen und einen Assist gegeben. Acht Torschüsse gab er in dieser Saison schon ab, davon sechs im Strafraum. Obwohl er aufgrund seiner Verletzungshistorie und seines Alters erst nicht in Baumgarts laufintensives Spiel zu passen schien.