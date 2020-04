Nassim Boujellab hat dem FC Schalke 04 ein Erfolgserlebnis in der Corona-Krise verschafft. Der Mittelfeldspieler sorgte dafür, dass der derzeit finanziell gebeutelte Klub bei der "Bundesliga Home Challenge" einen Sieg im ersten virtuellen Revierderby gegen Borussia Dortmund feiern konnte. Boujellab fertigte in der Fußball-Simulation "FIFA 20" am Samstag den BVB-Profi Achraf Hakimi mit 8:0 ab.

"Ein Derby muss man mit voller Motivation angehen, egal ob auf der Playstation oder auf dem Rasen" , sagte Boujellab am Sonntag (19.04.2020) im WDR-Hörfunk. "Ich habe mein Bestes gegeben. Das hat super geklappt." Vier Treffer erzielte der 20-Jährige mit einem virtuellen FIFA-20-Charakter.