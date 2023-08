Finanziell sind keine großen Sprünge möglich

Vorn müsste der FC also eigentlich personell nachlegen - allerdings kann der Verein finanziell keine großen Sprünge machen, was auch Baumgart stets auf Anfrage bestätigt. "Wir haben sehr begrenzte Mitel hier in Köln, das ist allen bewusst. Auch mir. Ich weiß, welche Aufgabe ich habe. Die Möglichkeiten, wie Wolfsburg sie zum Beispiel hat, haben wir in Köln nicht" , sagt er gegenüber dem WDR. Es müssen also preisgünstige Lösungen her.

Steffen Baumgart (l.) und Geschäftsführer Christian Keller

So eine hat der Klub offenbar auch für die Verteidigung ins Auge gefasst. Wo ebenfalls zumindest eine Planstelle unbesetzt ist. Dem Vernehmen nach beschäftigt sich die sportliche Leitung mit einer Rückholaktion von Dominique Heintz. Der 30-Jährige war schon einmal beim FC, verließ den Klub 2018 aber in der Hoffnung auf bessere sportliche Perspektiven in Richtung Freiburg.

Heintz ist auf dem Markt

Aktuell steht Heintz bei Union Berlin unter Vertrag, dort hat der 30-Jährige aber keine Perspektive. Trainer Steffen Baumgart setzt in der Abwehrzentrale derzeit auf Jeff Chabot und Timo Hübers. Heintz wäre dort eine Alternative, beim VfL Bochum, für den er zuletzt auf Leihbasis spielte, lief er auch als Linksverteidiger auf. Allerdings dürften sich die Verantwortlichen auch bewusst sein, dass Heintz‘ Tempodefizit bei Kölns offensivem Verteidigen ein Risiko darstellen würde.

Bis zum Wochenende werden personelle Entscheidungen fallen - am 1. September (Freitag) schließt das Transferfenster. Zwei Tage später treten die Kölner bei Eintracht Frankfurt an. Wo man im Übrigen auf Ellyes Skhiri treffen wird, der die Kölner im Sommer verließ.

Quelle: oja