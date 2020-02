Die Vorbereitungen für die Karnevalstage laufen im Rheinland auf Hochtouren. Markus Gisdol, Trainer des 1. FC Köln, trat allerdings erst einmal auf die Bremse. "Ich habe gesagt, ich lasse mich drauf ein", erklärte der gebürtige Baden-Württemberger, den mit Karneval grundsätzlich eher wenig verbindet.

Allerdings sei es bei aller Tradition und "kölschen" Identität "unglaublich wichtig, dass wir immer wieder den Fokus auf die Spiele und die Trainingsarbeit legen. Die anderen Dinge sind nette Randerscheinungen." Das letzte Spiel vor den närrischen Tagen birgt für Gisdols Team eine wahre Herausforderung. Am Sonntag (16.02.2020, 15.30 Uhr) kommt Rekordmeister Bayern München nach Köln-Müngersdorf.

Köln hat sich die gute Stimmung erarbeitet

Ein Kontrahent also, gegen den Gisdol bei seiner Rettungsmission sicherlich keine drei Zähler eingeplant hat. Aber wer in der Bundesliga hat schon gegen die Bayern fest drei Punkte eingeplant? Jedenfalls befindet sich Köln im Aufwind, seitdem Gisdol auf der Trainerbank sitzt und steht deswegen gegen Bayern kaum unter Druck. In den letzten sechs Partien feierte der FC fünf Siege - nur die Bayern holten in dieser Zeitspanne mehr Punkte. Vier Heimsiege gab es außerdem in Folge. Das haben die Kölner zuletzt in der Saison 2010/11 geschafft.