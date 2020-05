Spielerlaubnis für die Bundesliga: Reaktionen aus NRW

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund/Bundesliga/aktuell Platz 2): "Die Bundesliga so lange ruhen zu lassen, bis wieder Zuschauer in die Stadien dürfen, wäre für die Vereine wirtschaftlich allerdings nicht durchzuhalten gewesen. Wir werden - im Wissen darum, dass es keine Garantien gibt - alles versuchen, um eine möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten, dass es zu keinen neuen Infektionen bei Spielern und deren Familien kommt."

Simon Rolfes (Sportdirektor Bayer Leverkusen/Bundesliga/aktuell Platz 5): "Ich glaube, dass die Spieler vorbereitet wären, am 16. Mai wieder zu spielen. Das Training ist auch von Stück zu Stück gesteigert worden. Jetzt in dieser Woche wird es zurück ins Mannschaftstraining gehen. Ich glaube, dass alle in der Lage sind, am 16. Mai spielen zu können."