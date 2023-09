Terzic: "So wird es schwer, irgendwann mal was zu feiern"

So wird das auch in dieser Saison nichts mit dem Meistertitel, den der BVB am letzten Spieltag im Mai gegen Mainz noch in den Händen wähnte. Die Saison-Analyse hatte eindeutig ergeben, dass der BVB den Meistertitel 2022/23 an den ersten zehn Spieltagen mit vier Niederlagen verschenkt hatte. Das weiß auch Terzic. "Wenn wir damit nicht aufhören, wird es sehr schwer sein, irgendwann mal was zu feiern" , sagte er. Und war auch deshalb so verärgert, weil die glücklich zustande gekommene 2:0-Führung durch Julian Brandt (7.) und Emre Can (15., Handelfmeter) nicht durch Pech verspielt wurde.

Er habe schon in der eigentlich souveränen ersten Halbzeit "einige Anzeichen" gesehen, sagte Terzic und erinnerte an "Ballverluste mit der Hacke 30 Meter vor dem eigenen Tor" . Später habe sein Team " komplett die Struktur und die Positions-Disziplin aufgegeben. Am Ende haben wir uns größtenteils selbst geschlagen".