Das Saisonziel ist fix. Die Meisterschaft soll es sein, zudem will BVB-Kapitän Marco Reus international "besser abschneiden" , wie er vor dem Saisonstart erklärte. Doch nach dem Dämpfer gegen Union Berlin (1:3) am vergangenen Spieltag steht Borussia Dortmund früh in der Saison unter Druck - in beiden Wettbewerben. Denn schon am Dienstag (17.09.2019, 21 Uhr) kommt das Star-Ensemble des FC Barcelona zum Champions-League-Auftakt in den Ruhrpott.