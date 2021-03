Mönchengladbacher Talfahrt: Aus Euphorie wird Enttäuschung

Vor allem Letzteres scheint den Gladbachern schwer zu schaffen zu machen. Seit Marco Rose seinen Wechsel zum BVB ankündigte, kassierte die Fohlenelf fünf Pflichtspielniederlagen in Serie.

Favre schmiss einst nach sechs Pleiten hin

Mehr gab es zuletzt im Sommer 2015: Damals packte Borussias Coach Lucien Favre nach der sechsten Pleite seinen Koffer und trat zurück. Im darauffolgenden Spiel gab es dann den ersten Sieg - ein 4:2 gegen den FC Augsburg.

Und genau bei diesem Gegner soll auch diesmal wieder die Wende her. Dafür nahm Rose vor der Partie am Freitagabend seine Spieler in die Pflicht: " Die Jungs müssen sich das Spielglück erarbeiten und noch mehr investieren ", forderte der Trainer.

Video starten, abbrechen mit Escape Eberl: "Werden dafür belohnt werden". Sportschau. . 01:26 Min. . Verfügbar bis 05.03.2022. Das Erste.

Stindl macht der Borussia Mut

In der zuletzt lahmenden Offensive könnten zwei Rückkehrer wieder für etwas mehr Schwung sorgen. Jonas Hofmann hat seine muskulären Probleme überwunden und Lars Stindl kehrt nach Gelbsperre ins Team zurück - pünktlich zum Duell mit seinem Lieblingsgegner. Mit sechs Treffern und fünf Assists sammelte Stindl gegen kein anderes Team in der Bundesliga so viele Torbeteiligungen wie gegen den FCA.

Nicht dabei sein wird dagegen Christoph Kramer, der wegen einer Bänderverletzung weiter passen muss. Auch der Einsatz von Ramy Bensebaini ist fraglich.

Rose erwartet ein Kampfspiel

An das Hinspiel haben die Gladbacher nicht die besten Erinnerungen. Trotz früher Führung, einem deutlichen Chancenplus und fast 30 Minuten in Überzahl reichte es am Ende nur zu einem Remis. Auch diesmal erwartet Rose wieder ein Kampfspiel. " Sie werden jedes Mittel wählen, um gegen uns erfolgreich zu sein ", glaubt der Borussen-Coach.

Diesen Kampf muss die Fohlenelf annehmen - auch um vielleicht doch nochmal die internationalen Startplätze anzugreifen. " Wir waren in den vergangenen Spielen nicht gnadenlos unterlegen, es war eher so, dass die Spiele auf des Messers Schneide standen ", sieht Flügelstürmer Patrick Herrmann durchaus noch Chancen: " Uns fehlt einfach aktuell ein Erfolgserlebnis. " Und wer weiß, vielleicht würde mit einem Sieg auch ein klein wenig Euphorie nach Gladbach zurückkehren.

cl/dpa | Stand: 11.03.2021, 21:45