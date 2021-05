In der Schlussphase trafen zwar Milot Rashica (81.) und Niclas Füllkrug (83.) zwei Treffer für Werder, aber auch das änderte nichts an der Niederlage - und dem Abstieg in die zweite Liga. Doch ein Treffer fiel noch, der Gladbach richtig wehtat: Max Kruse erzielte kurz vor Schluss das 2:1 für Union Berlin gegen Leipzig. Und schoss die Borussen damit raus aus Europa.