Am Ende war der Punkt für Köln sogar etwas glücklich. Denn Werder Bremen war über weite Strecken des Spiels engagierter und hatte die besseren Chancen. Der 1. FC bleibt mit dem Punkt weiter im Tabellenkeller, Schalke 04 kann mit einem Sieg vorbeiziehen.

Zwei Veränderungen bei Köln

Markus Gisdol veränderte seine Mannschaft nach der knappen Niederlage gegen Bayern München auf zwei Positionen. Dominick Drexler rückte für Ellyes Skhiri in die Startelf, außerdem spielte Noah Katterbach für Jannes Horn. Bei Werder Bremen feierten Milot Rashica und Ömer Toprak jeweils ihre Startelf-Premiere in dieser Saison.

Das Spiel war noch keine Minute alt, da geriet der 1. FC Köln fast in Rückstand. Eine Rückgabe von Marius Wolf zu Timo Horn war zu kurz. So kam Jean Manuel Mbom frei vor Horn zum Schuss, aber der Kölner Schlussmann verhinderte den frühen Rückstand.

Kaum Chancen in der ersten Hälfte

Es sollte die einzige große Chance in der ersten Halbzeit bleiben. In der Offensive hatten beide Mannschaften kaum Ideen. Stattdessen prägten viele intensive Zweikämpfe die erste Halbzeit. Es ging torlos in die Pause. Kurz zuvor musste Timo Horn verletzt raus, dafür kam Ron-Robert Zieler ins Spiel (40.). Er feierte sein Pflichtspiel-Debüt für Köln.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zogen sich die Kölner in die eigene Hälfte zurück, Bremen hatte mehr Spielanteile. Aber in Führung ging der 1. FC Köln. Das Tor brachte ein Freistoß von Duda. Seine Hereingabe bugsierte Moisander beim Versuch zu klären ins eigene Tor (67.). Für den 1. FC Köln war es die erste Führung in dieser Saison.

Aber sie hielt nicht lang. Ausgerechnet durch einen Elfmeter glichen die Bremer aus, Leonardo Bittencourt verwandelte (82.). Es war bereits der fünfte Elfmeter gegen Köln in dieser Saison. Nach dem Ausgleich spielte nur noch Werder Bremen, Köln mauerte und brachte das 1:1 schließlich mit etwas Glück über die Zeit.