Gladbach hofft auf Mindestziel Europa

Europa ist Borussias Mindestziel

Wenn man zudem zum Maßstab nimmt, dass Mönchengladbach den fünftgrößten Etat in der Bundesliga besitzt und dazu neben dem englischen FC Chelsea und dem Meister aus München die meisten Nationalspieler in der DFB -Elf stellt, klingt die Conference League eher nach dem Mindesten, was möglich sein muss mit dem vorhandenen Spielerpotenzial.