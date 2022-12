"Yann liegt ein Angebot vor. Wir haben auch gut gesprochen, das muss man sagen. Da gibt es eine Entscheidung nach der WM" , sagte Virkus im Podcast "MitGedacht". Sommer nimmt derzeit mit der Schweizer Nationalmannschaft an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar teil. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus.

"Ich kann nicht sagen, in welche Richtung das geht" , sagte Virkus und ergänzte: "Es ist wirklich so, dass ich sage: Fifty-Fifty. Warum? Nicht, weil der Club dem Yann keine Perspektive geben will. Der Yann weiß ganz klar, dass er ein ganz wichtiger Baustein unserer Führungsstruktur ist. Aber du hast ja auch persönliche Ziele. Vielleicht willst du doch noch mal bei einem anderen Club spielen. Vielleicht willst du noch mal irgendwo eine Meisterschaft holen. All das muss er abwägen."