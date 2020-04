Yann Sommer, Torhüter von Borussia Mönchengladbach, hofft, dass die aktuelle Bundesliga-Saison fortgesetzt werden kann. Dabei würde er auch in Kauf nehmen, die Spiele ohne Zuschauer austragen zu müssen. "Lieber wären mir Spiele mit Zuschauern, aber die werden in der nächsten Zeit nicht möglich sein ", sagte der 31-Jährige der "Bild"-Zeitung am Dienstag (14.04.2020).

"Es geht aber jetzt um mehr, als Spaß zu haben", so Sommer weiter. "Die Gesundheit und Existenz von vielen Menschen oder auch Clubs stehen auf dem Spiel, darum versuchen wir alles daranzusetzen, damit auch der Fußball diese Krise übersteht."

"Rahmenbedingungen akzeptieren"

Er und seine Mitspieler würden "definitiv lieber mit unseren Fans im Rücken spielen, aber es bringt nichts, dies noch wochenlang zu thematisieren, da es momentan keine andere Möglichkeit gibt" , sagte Sommer. "Ich hoffe natürlich, dass wir die Saison zu Ende spielen können, aber wir müssen die Rahmenbedingungen so akzeptieren, wie sie vorgegeben werden."

Die Bundesliga-Saison ist wegen der Corona-Krise noch bis mindestens 30. April ausgesetzt.