Machtwort von Virkus: Kein Sommer-Wechsel zum FC Bayern im Winter

Demnach soll der Fußball-Bundesligist einen Wechsel des Schweizers abgelehnt haben, der zuletzt mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden war. " Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt ", sagte Sportdirektor Roland Virkus am Samstag der "Rheinischen Post".