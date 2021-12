Borussia Mönchengladbach feiert Weihnachten knapp über der Abstiegszone

Auslaufende Verträge und abwanderungswillige Spieler

Auch bleibt abzuwarten, mit welchem Personal die Gladbacher in die Rückrunde gehen. 2022 findet immerhin eine Fußball-Weltmeisterschaft statt.

Der eine oder andere Nationalspieler in Reihen der Borussia könnte der Auffassung sein, dass man sich im Abstiegskampf nicht so gut für einen WM -Kader empfehlen kann. In Mathias Ginter (Deutschland) und Denis Zakaria (Schweiz) sind auch zwei Nationalspieler darunter, deren Verträge im Sommer auslaufen, Ablösen also nur noch im Wintertransferfenster zu erzielen wären.

Entsprechend vage äußerte sich Ginter nach der Partie gegen Hoffenheim: " Ganz ausschließen kann man nichts ", sagte der Innenverteidiger nach dem Abpfiff bei Sky auf die Frage nach einem möglichen Wechsel. " Ich glaube schon, dass heute nicht mein letztes Spiel war. "

Zakaria wird mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Marcus Thuram hat zwar noch länger Vertrag, stand im Sommer aber schon mit Inter Mailand in Verhandlungen.

Rückrunde wird ein "verdammt hartes Brett"

Dass Abwanderungspläne oder -wünsche Auswirkungen auf die Leistung auf dem Spielfeld haben, glaubt zumindest Kramer nicht: " Also Ginter und Zakaria, wenn die auf dem Feld stehen, dann sind das Fußballer wie jeder andere. Die beschäftigt null, was die im Sommer, im Winter nächstes Jahr, in fünf Jahren machen ", so Kramer.

Der 30-Jährige, der in der Vergangenheit schon als ZDF -Experte überzeugte, weiß aber auch: " Die Nebengeräusche werden immer größer, wenn's nicht läuft. "

Kramer ist trotzdem davon überzeugt, dass die sportliche Talfahrt der Borussia kein Weihnachtsthema wird: " Spätestens Heiligabend nach 22 Uhr weiß keiner mehr, wie wir gespielt haben. " Das Unentschieden war auf jeden Fall schmeichelhaft, so Kramer.

Es ist für ihn indes klar, dass seinem Verein nach der Winterpause eine sportlich harte Zeit bevorsteht. " Wir wissen, dass das ein verdammt hartes Brett wird, was wir bohren müssen, dass wir wieder so Fußball spielen, wie wir es gewohnt sind ", sagte Kramer.

Stand: 19.12.2021, 12:48