Bei Borussia Mönchengladbach wehren sich die Verantwortlichen vehement, wenn die aktuelle Saison kritisch gesehen wird. Schließlich habe der Klub zum ersten Mal in der Geschichte in der Champions League das Achtelfinale erreicht und im Gegensatz zu den in der Bundesliga besser positionierten Teams Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg mit der Mehrfachbelastung zu kämpfen gehabt. Doch auch diese Argumente dürften kaum noch haltbar sein, wenn Gladbach am Ende komplett mit leeren Händen dasteht.

Vorentscheidung am Wochenende?