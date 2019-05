In der ersten Spielhälfte deutete zunächst nicht viel darauf hin, dass die Borussia Ambitionen hat, in der kommenden Saison im Europapokal zu spielen. Die Hoffenheimer waren mit 15:1-Schüssen hochüberlegen.

Pfeifkonzert zur Pause

Dass sie lediglich mit einem Tor zurücklagen - Pavel Kaderabek traf nach einer Ecke -, hatten die Hausherren vor allem ihrem gewohnt sicheren Keeper Yann Sommer zu verdanken. So etwa in der 38. Minute, als der Schweizer einen Szalai-Kopfball an die Unterkante der Latte lenkte.

Die Borussen wirkten nach der Pause bemühter, aber die klaren Chancen hatte weiter die TSG. Nach knapp einer Stunde hätten die Gäste das Spiel entscheiden müssen. So kam Ádám Szalai in der 59. Minute am Elfmeterpunkt nach einer Hereingabe von Ishak Belfodil frei zum Abschluss, scheiterte aber an Sommer.

Hoffenheim verpasst Entscheidung

Kaum eine Minute später tauchte Belfodil frei vor Sommer auf und setzte den Ball unbedrängt neben das Tor. Als Andrej Kramaric in der 70. Minute nach einer Ecke am Fünfmeterraum völlig frei zum Abschluss kam und den Ball auch neben das Tor setzte, dürfte der eine oder andere TSG-Fan schon befürchtet haben, dass solche Nachlässigkeiten bestraft werden könnten.