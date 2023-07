Auch Nico Elvedi ist offenbar mit der Gladbacher Mannschaft ins Trainingslager gereist. Der Verteidiger wird seit einigen Tagen in Medienberichten mit einem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers nach England in Verbindung gebracht. Beim Testspiel in Saarbrücken fehlte Elvedi. Dies sei jedoch durch "Belastungssteuerung" begründet, sagte Gladbach-Sportdirektor Nils Schmadtke am Samstag zu " RP Online". "Wir befinden uns auch mit Nico in Gesprächen. Da ist im Moment keine Tendenz in irgendeine Richtung zu erkennen." Elvedis Vertrag in Mönchengladbach gilt bis 30. Juni 2024.