Weigl überrascht von Hofmann-Abgang

Am Rande des Trainingsauftaktes äußerte sich Mittelfeldspieler Julian Weigl außerdem "überrascht" mit Blick auf den Abgang von Jonas Hofmann zu Bayer Leverkusen. "Ich wäre natürlich gerne mit ihm in das Jahr gegangen. Aber jeder trifft seine Entscheidungen für sich."

Hofmann, der als Favorit auf das Kapitänsamt in Gladbach nach dem Abgang von Lars Stindl zum Karlsruher SC galt, hatte in der vergangenen Woche eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag gezogen und war für zehn Millionen Euro nach Leverkusen gewechselt. Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus hatte sich darüber anschließend öffentlich verärgert gezeigt.