" Tomáš ist ein torgefährlicher Stürmer, bringt zudem auch viel Schnelligkeit mit ", sagte Borussias Geschäftsführer Sport, Roland Virkus. " Er ist zwar noch jung, ist aber schon länger im Profifußball etabliert und hat in dieser Saison den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft. Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler und wollte unbedingt zu Borussia."

In der abgelaufenen Saison hatte Cvancara mit zwölf Toren in 24 Meisterschaftsspielen maßgeblich zu Spartas Titelgewinn beigetragen. Im März feierte der 1,90 m große Mittelstürmer sein Länderspieldebüt gegen Polen (3:1), dabei benötigte er lediglich drei Minuten für sein erstes Tor in der tschechischen A-Nationalmannschaft.