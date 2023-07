Das Ergebnis spiele für ihn keine Rolle, so Seoane: " Wir schauen uns die Leistung der Spieler sicher noch mal auf Video an, um einige Dinge zu besprechen, aber das steht nicht im Vordergrund bei diesen Spielen ." Gegen Wegberg musste er noch auf einige Spieler verzichten, darunter auch die beiden jüngsten Neuzugänge Franck Honorat und Tomas Cvancara.

Je näher die Meisterschaft kommt, desto mehr geht es in Richtung Spielidee. Gerardo Seoane, Trainer von Borussia Mönchengladbach