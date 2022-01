Nach dem Abstieg 2007 und dem darauf folgenden direkten Wiederaufstieg hat die Borussia aus Mönchengladbach noch drei magere Jahre in der Bundesliga erlebt.

Nach Rang 15 und 12 folgte in der Spielzeit 2010/11 die knappe Rettung über die Relegation gegen den VfL Bochum. Danach belegte die Borussia immer einen einstelligen Tabellenplatz und schaffte gar viermal den Sprung in die Champions League, beziehungsweise zumindest in die Qualifikation für selbige.

Nach dem knapp verpassten internationalen Geschäft in der Vorsaison war der Anspruch in Mönchengladbach also ziemlich sicher ein anderer als das Ergebnis der Hinrunde: Rang 14 und zwei Punkte Abstand zur Abstiegszone.

So lief die Hinrunde

Dabei lief die Hinrunde zunächst gar nicht so schlecht. Dem Auftaktremis gegen Rekordmeister Bayern München folgten zwar zwei Auswärtsschlappen in Leverkusen und bei Union Berlin, aber bis zum 12. Spieltag hielt die Elf vom Niederrhein Kontakt zu den Champions-League-Rängen und glänzte zwischendurch sogar mit einem 5:0-Kantersieg gegen Bayern München im DFB -Pokal.

Dem umjubelten Bravourstück - die Bayern hätten sich auch über eine höhere Niederlage kaum beschweren können - ließen die Borussen noch zwei Siege und ein Unentschieden in der Liga folgen, ehe Ende November der krasse Leistungseinbruch folgte. Konnten die Ergebnisse bis dahin noch über spielerische Defizite hinwegtäuschen - wie etwa beim 3:1-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld am 4. Spieltag -, so war dies mit 1:4-Schlappe beim rheinischen Rivalen 1. FC Köln vorbei.

Er folgten eine blamable 0:6-Heimklatsche gegen Freiburg sowie eine weitere 1:4-Niederlage in Leipzig - 2:14 Tore aus drei Spielen. Die anschließende 2:3-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt, die Gladbach trotz Überzahl nicht abwenden konnte, führte zum Absturz in Richtung Abstiegszone.