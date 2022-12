Mönchengladbachs Minus dämpft die Stimmung

"In Summe ist es für Borussia das dritte Jahr in Folge, in dem wir ein negatives Ergebnis schreiben werden. Das hätten wir in dieser Weise nicht so durchstehen können, wenn wir uns in den Jahren zuvor nicht einiges an Fett angefressen hätten ", gestand Stephan Schippers, Geschäftsführer und Verantwortlicher für die Finanzen im Klub, nun im Interview mit der "Rheinischen Post".

2019 habe der Verein ein Eigenkapital von 103 Millionen Euro gehabt, das bis Anfang 2022 auf 72 Millionen Euro geschmolzen sei. Wie viel davon nun noch abgeht, ist nicht bekannt, das Minus dämpft jedoch auf jeden Fall die Stimmung. " Natürlich gefällt uns das nicht, aber im Ligavergleich sind wir immer noch gut aufgestellt. Natürlich wird es darum gehen, dass wir im Geschäftsjahr 2023 wieder die schwarze Null schreiben können" , so Schippers.

Was passiert bei Borussia mit Sommer, Bensebaini und Thuram?

Was dabei unheimlich helfen würde, sind hochwertige Spielerverkäufe. Gleich zu Jahresbeginn wird es das ganz große Thema am Niederrhein sein. Denn mit Yann Sommer, Marcus Thuram und Ramy Bensebaini gibt es gleich drei Spieler, die aufgrund ihrer sportlichen Klasse auch einen hohen finanziellen Wert haben, deren Verträge aber bereits im Sommer auslaufen.

Bourussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers , Scoutingabteilungs-Leiter Steffen Korell und psortdirektor Roland Virkus

Diese Frage muss beantwortet: Will der Klub die Spieler im Winter verkaufen und die vielleicht letzte Gelegenheit dazu nutzen oder sie lieber im Sommer ablösefrei gehen lassen müssen?

Diese drei Spieler sind elementare Fragezeichen im Verein. Ihre Verkäufe würden die finanzielle Bilanz wieder deutlich aufpolieren, ihr Abgang für Trainer Daniel Farke jedoch auch ein großer Rückschlag sein. Verliert er seinen Stammtorhüter sowie die besten Torschützen Thuram (zehn Treffer) und Bensebaini (fünf), würde das das Ziel, sich für den Europapokal zu qualifizieren, enorm erschweren. Es müssten sofort Ersatzlösungen her.

Schippers gibt Virkus Rückendeckung

Insbesondere Sportdirektor Roland Virkus, Nachfolger von Max Eberl, befindet sich nun also in einer Zwickmühle. Doch die Haltungen seiner direkten Ansprechpartner könnten ihm den Weg vorgeben.