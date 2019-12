Borussia Mönchengladbach hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (01.12.2019) verteidigt. Mit einem 4:2 (1:1)-Heimsieg gegen den SC Freiburg verwies das Team von Trainer Marco Rose die am Samstag vorbeigezogenen Leipziger (3:2 in Paderborn) auf den ersten Verfolgerplatz.

Flekken patzt - Thuram staubt ab

Die Gladbacher erwischten einen optimalen Start, weil der Freiburger Schlussmann Mark Flekken nach einem Freistoß patzte. Er ließ einen harmlosen Kopfball von Ramy Bensebaini nach vorne prallen, und Marcus Thuram staubte zum 1:0 ab (3. Minute). Keine drei Minuten später schlugen die Gäste allerdings bereits zurück. Jonathan Schmid schlenzte einen Freistoß aus 17 Metern über die Gladbacher Mauer in die Maschen.