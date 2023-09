Erstes Wiedersehen mit Eberl

Zum ersten Mal wird Max Eberl, seit Dezember 2022 Sport-Geschäftsführer in Leipzig, in den Borussia-Park zurückkehren. 23 Jahre hatte der 50-Jährige zuvor am Niederrhein gearbeitet, als Sportdirektor baute er den Verein zu einem Klub von internationalem Format - dass es zuletzt dann bergab ging, hat jedoch auch viel mit seinem Erbe zu tun.

Eberl beendete aus gesundheitlichen Gründen die Zusammenarbeit und heuerte zehn Monate später beim zweiten Erzfeind neben Köln an. Für die Gladbacher Fans ist das RB-Konstrukt ein Rotes Tuch, in jedem Spiel macht die Nordkurve mit Trillerpfeifen 19 Minuten lang ohrenbetäubenden Lärm, außerdem gibt es jede Menge Plakate - die in einigen Fällen auch schon weit unter der Gürtellinie waren.

Seoane: Energie auf Leistung und Entwicklung konzentrieren

Gladbachs neuer Trainer Gerardo Seoane erhofft sich dennoch, dass er auf die Unterstützung der Fans zählen kann. " Wir konzentrieren uns auf unsere Aufgabe, damit haben wir genug zu tun. Wir wissen, dass das eine oder andere Thema schon mal extrem im Vordergrund stand, aber wir wünschen uns, dass wir unsere Energie auf unsere Leistung und Entwicklung konzentrieren ", sagte Seoane.

Denn neben der Rückkehr Eberls und der grundsätzlichen Kritik an RB Leipzig ist auch das Wiedersehen mit Seoanes Trainerkollegen Marco Rose eine emotionale Angelegenheit. Er führte Gladbach einst in die Champions League, verließ den Verein aber nach nicht mal zwei Jahren Richtung Dortmund und wurde binnen weniger Tage vom Helden zum Feindbild.

Marco Rose - "Komme immer gerne zurück"

Rose erwartet Gladbacher Wiedergutmachung