Der Verein gab am Donnerstag (07.03.2019) bekannt, dass der 33 Jahre alte Brasilianer zumindest für ein weiteres Jahr in Mönchengladbach bleibt. Seit seinem Wechsel von Schalke 04 zur Borussia im Jahr 2013 hat Raffael in 185 Pflichtspielen insgesamt 70 Tore erzielt. Zuletzt fehlte er zwei Monate lang wegen eines Schlüsselbeinbruchs.

" Raffael war in den vergangenen Jahren unser torgefährlichster Angreifer, nach wie vor ist er ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Wir freuen uns, dass er uns auch in der kommenden Saison zur Verfügung stehen wird ", sagte Sportdirektor Max Eberl.