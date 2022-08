Wenig Torbeteiligungen, aber große Hoffnungen

" Nathan ist ein junger, talentierter und entwicklungsfähiger Spieler ", sagte Virkus. " Er bringt mit seiner Dynamik und Schnelligkeit für unser Spiel wichtige Elemente mit. Deswegen freuen wir uns sehr, dass er sich für einen Wechsel zu uns entschieden hat. "

Wie seine Vorgänger aus Frankreich soll Ngoumou in Gladbach zu einem Topspieler heranreifen. In Toulouse war ihm das noch nicht gelungen, seine Ausbeute von elf Toren und vier Vorlagen in 59 Pflichtspielen ist ausbaufähig. Doch genau das ist Bestandteil des Gladbacher Erfolgskonzepts.

Teure Aktien mit hoher Renditechance

Denn in Frankreich bewegt sich der Klub auf einem sehr teurem Markt. Die Geballtheit an Talenten, die genau das mitbringen, was im modernen Fußball gefordert wird, nämlich Tempo und Dynamik, sorgt dafür, dass die Preise außergewöhnlich hoch sind. Korell und Co. haben aber zahlreiche Erfahrungen gemacht, dass sich die Investition lohnen kann.

Thuram ließ sich der Verein etwa neun Millionen Euro kosten, um ihn 2019 vom Ligue-1-Absteiger EA Guingamp zu verpflichten. Im Sommer 2021 war schon ein erneuter Wechsel des Stürmers zu Inter Mailand ausgehandelt, 37 Millionen Euro hätte er den Borussen eingebracht - mehr als das Vierfache der Investition also. Vor dem Abschluss des Transfers verletzte sich Thuram jedoch schwer, der Deal platzte.

Farke verspricht sich viel

Sollte der 25-Jährige nicht doch noch bis zum aktuellen Transferschluss (1. September, 18 Uhr) verkauft werden, wird es in den nächsten Wochen und Monaten für Gladbach darum gehen, seinen bis 2023 laufenden Vertrag zu verlängern - ansonsten droht im nächsten Sommer der Abgang zum Nulltarif. Thuram mit Plea und Ngoumou wäre eine Kombination, die Gladbach dauerhaft Erfolgsaussichten beschert.