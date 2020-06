Nicht jeder Eintrag in ein Geschichtsbuch ist auch ein guter Eintrag. Das weiß seit Freitagabend (05.06.2020) auch Max Eberl. Denn der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach sah im Auswärtsspiel beim SC Freiburg (0:1) als erster Vereins-Funktionär in der Fußball-Bundesliga die Rote Karte.

Was war passiert? In der 68. Minute foulte Gladbachs Stürmer Alassane Plea den Freiburger Verteidiger Robin Koch in der gegnerischen Hälfte. Weil Plea zuvor schon wegen Ballwegschießens die Gelbe Karte gesehen hatte, stellte Schiedsrichter Markus Schmidt dem Franzosen mit Gelb-Rot vom Platz. Zu diesem Zeitpunkt lag die Borussia durch ein Tor von Nils Petersen (58.) bereits mit 0:1 zurück, obwohl sie das Spiel über weite Strecken dominierte. Eberl platze aufgrund des erneuten Rückschlags der Kragen. Er beschwerte sich so heftig beim vierten Offiziellen Timo Gerlach, dass Schmidt zur Bank gelaufen kam und die Rote Karte für Eberl aus seiner Brusttasche zog.

Rose verteidigt Eberl