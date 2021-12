Lange hatte Matthias Ginter gezögert, doch kurz nach den Weihnachtsfeiertagen sorgte der Nationalspieler für Klarheit. Der Fußball-Nationalspieler wird Borussia Mönchengladbach zum Saisonende verlassen, das kündigte der Innenverteidiger in einem langen und emotionalen Post bei Instagram an. Er werde seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten nicht verlängern und wolle "einen anderen Weg in seiner Karriere einschlagen" .

Die Personalie Ginter war in Mönchengladbach immer wieder öffentlich diskutiert worden, Sportdirektor Max Eberl hatte mehrfach betont, dass er den Abwehrboss bei den Fohlen halten wollte. Und doch konnte er Ginter, der im Januar 28 Jahre alt wird, nicht zum Bleiben bewegen.