Borussia Mönchengladbach will an den Tugenden, die den Klub in den vergangenen Jahren zurück in die Bundesligaspitze geführt haben, festhalten. Die Ruhe zu bewahren, ist eines der obersten Gebote in Gladbach. Das beherzigen Max Eberl und Co. auch in der jetzigen Situation - die Frage ist nur: Wie lange geht das noch?

Europa rückt in die Ferne

Sportlich stecken die Borussen in einer Krise. Nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen (0:1) ist Gladbach in der Bundesliga auf Platz zehn abgerutscht, hat bereits sechs Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze. Damit droht der Verein nicht nur, Europa zu verpassen, sondern auch ein selbst gern vorgebrachtes Argument für die gute Arbeit zu verlieren. Denn neben Bayern München und Borussia Dortmund ist Gladbach der einzige Verein, der die vergangenen neun Spielzeiten in der oberen Tabellenhälfte abgeschlossen hat.