Lars Stindl verlässt Borussia Mönchengladbach im Sommer

Stand: 12.04.2023, 17:01 Uhr

Lars Stindl wird Borussia Mönchengladbach im Sommer verlassen und in seine Heimat nach Baden-Württemberg zurückkehren. Das der 34-Jährige am Mittwoch in einer Video-Botschaft mit.