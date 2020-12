"Lars ist ein richtiger Kapitän. Er geht voran und wird seiner Aufgabe mehr als gerecht. Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben", sagte Rose über Stindl, dem nach eigener Aussage bewusst sei, "etwas Besonderes" gegen Frankfurt geschafft zu haben, es überwiegte zunächst jedoch der Ärger, zum dritten Mal in Folge nicht über ein Remis hinaus gekommen zu sein. "Wir haben am Ende nochmal alles investiert, vor allem emotional, um noch einen Punkt mitzunehmen. Das war aber alles ein bisschen spät von uns, wir hatten uns mehr vorgenommen", so Stindl.

Stindl ist auf dem Vereinsgelände verewigt

Ein Dreierpack des Mannes, den Gladbach im Sommer 2015 von Hannover 96 verpflichtete, hat bei den Borussen bereits Tradition. Am 23. Februar 2017 erzielte Stindl beim Stand von 0:2 drei Tore im Rückspiel des Sechzehntelfinals in der Europa League beim AC Florenz (Endergebnis 4:2) und schoss sein Team so in die nächste Runde. Diesem Ereignis wurde auch eines der Themenzimmer im Hotel im Borussia-Park gewidmet, deren Wände mit den berühmtesten Momenten der Klub-Historie bebildert worden sind.

Stindl hat sich in über fünf Jahren in Gladbach zu einer Identifikationsfigur entwickelt. Doch aktuell ist er wichtiger dennje. Weil seine jüngeren Stürmer-Kollegen wie Marcus Thuram, Alassane Plea und Breel Embolo es noch nicht schaffen, in dieser Saison auf einem konstant hohen Niveau zu spielen und mit der Mehrfachbelastung zu kämpfen haben. So ist Stindl der Mann, der entscheidend zu Punkten beiträgt und so selbst dafür sorgen könnte, dass er bald mit einem neuen Vertrag belohnt wird.

Stand: 16.12.2020, 10:51