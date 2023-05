Weigl "voller Vorfreude auf das, was kommt"

Der frühere Dortmunder und Münchner Löwe bestritt 20 Pflichtspiele (ein Tor) für den VfL. Er sei " voller Vorfreude auf das, was kommt " und habe " große Lust darauf, mit voranzugehen ", sagte er. Mit Gladbach belegt Weigl aktuell den zehnten Tabellenplatz in der Bundesliga. Am Samstag (06.05.2023, ab 15.30 Uhr live im Ticker und Audiostream) trifft das Team von Trainer Daniel Farke auf den VfL Bochum.

Video starten, abbrechen mit Escape Virkus - "Kann jeden Fan verstehen, der sauer ist" Sportschau. . 01:14 Min. . Verfügbar bis 04.05.2024. Das Erste.

Quelle: sid