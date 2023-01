Jonas Omlin - Vom Zuschauer zum Nachfolger

Inwieweit Omlin nun in Sommers Fußstapfen treten kann, bleibt abzuwarten. Anders als Sommer damals bringt Jonas Omlin schon Erfahrung aus einer der Top-5-Ligen Europas mit. Für den französischen Erstligisten HSC Montpellier absolvierte Omlin in zweieinhalb Jahren 74 Pflichtspiele. Zudem stand er bereits vier Mal im Tor der Schweizer Nationalmannschaft, in der er an Sommer und Dortmunds Gregor Kobel jedoch so schnell nicht vorbeikommen wird.

Ähnlicher Karriereweg, ähnliche Qualitäten

Angefangen hat die Profikarriere von Jonas Omlin aber beim Schweizer Zweitligisten SC Kriens. Nach Stationen beim FC Luzern und dem FC Le Mont feierte Omlin seinen Durchbruch - wie auch einst Sommer - beim FC Basel.

Beim 20-fachen Schweizer Meister entwickelte sich Omlin zu einem echten Leistungsträger und spielte sich auf die Scouting-Zettel internationaler Top-Klubs. Der 29-Jährige entschied sich jedoch für den Weg in die Ligue 1 wurde auf Anhieb zu einem der Top-Keeper der Liga.