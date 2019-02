Kalou mit der Berliner Führung

Die Borussia kam besser ins Spiel und hatte durch Alassane Pléa die erste Chance in der 6. Minute. Der Franzose traf aber nur das Außennetz. Danach wurden die Gäste aus der Haupstadt aktiver und hatten durch einen Kopfball von Salomon Kalou eine erste Großchance, die der Ivorer nur knapp neben das Tor setzte. Nach einer halbe Stunde machte es Kalou dann besser, ließ im Gladbacher Strafraum drei Gegenspieler aussteigen und traf sehenswert zur verdienten Berliner Führung. Jonas Hofmann vergrößerte die Mönchengladbacher Sorgen, als er in der 34. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

Ginter kann Selke nicht stoppen

Auch nach dem Seitenwechsel spielten die Gäste weiter munter nach vorne und ließen gleichzeitig kaum gegnerische Torchancen zu. Ein Schlenzer von Thorgan Hazard in der 55. Minute stellte kein Problem für Hertha-Keeper Rune Jarstein dar. Kurz darauf legte Berlins Davie Selke einen Sprint über den halben Platz hin, enteilte dem überforderten Matthias Ginter und legte im Strafraum für Ondrej Duda auf, der frei zum 2:0 einschieben konnte.

Enttäuschende Offensivleistung

Hecking reagierte und verstärkte die Offensive mit Patrick Herrmann, der Abwehrspieler Michael Lang ersetzte. Bei einem weiteren Konter scheiterte Kalou frei vor dem Tor an Torhüter Yann Sommer. Während die Borussia kaum Torgefahr entwickelte, blieben die Gäste vor allem durch den schnellen Selke gefährlich. Folgerichtig machte der Stürmer in der 76. Minute nach einer Ecke per Kopf alles klar für die Gäste. Sommer verhinderte in der 81. Minute gegen Selke in höchster Not das 0:4. Bis zum Schlusspfiff kamen die Hausherren zu keiner Großchance mehr.

Für die Borussia geht es in der nächsten Woche am Sonntag (17.02.2019) mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt weiter.