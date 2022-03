Gladbach stürmt gleich auf die Berliner Mauer los

Schon die Aufstellungen der beiden Teams zeigten, wie unterschiedlich sie dieses Krisenduell angehen wollten. Gladbach setzte vor 30.000 Zuschauern im heimischen Borussia-Park voll auf Offensive, Hertha wollte sich Sicherheit holen und spielte mit acht defensiven Spielern.

Die Berliner Abwehr brauchte in der Anfangsphase aber Glück, um nicht schon früh geschlagen zu werden. Breel Embolo bezwang mit einem Lupfer in der neunten Minute schon Hertha-Keeper Marcel Lotka, der Ball klatschte jedoch an den langen Pfosten.

Thuram fällt, Plea trifft

Das Spiel fand fast ausschließlich tief in der Hälfte der Gäste statt. Marcus Thuram vergab die nächste Chance (14.), während Hertha bei den Kontern nur zaghaft agierte und es ansonsten nur mit langen Bällen auf die Stürmer Davie Selke und Ishak Belfodil versuchte.

In der 22. Minute erlag deren Kollegen in der Berliner Verteidigung dem Gladbacher Druck. Marc-Oliver Kempf brachte Thuram im eigenen Strafraum zu Fall - Elfmeter für die Borussen. Alassane Plea übernahm und traf zum hochverdienten 1:0 für die Gastgeber (24.).

Von Berlin kommt weiter nichts, aber dafür von Gladbach

Im Anschluss änderte sich nicht allzu viel am Spiel. Hertha spielte ohne Mut, Ideen und Durchschlagskraft, Gladbach kombinierte mutig. Jedoch nicht mehr mit dem Druck wie vor dem 1:0, weshalb es bis zur Halbzeitpause keine weiteren Möglichkeiten gab.

Wer im zweiten Durchgang stürmischere Herthaner erwartete, sah sich getäuscht. Im Spiel nach vorne gelang den Berlinern weiterhin so gut wie gar nichts. Wenn es gefährlich wurde, dann vor dem eigenen Tor.

Zunächst konnte Lotka Hertha noch vor dem 0:2 bewahren, als er einen Schuss von Joe Scally im letzten Moment noch entschärfen konnte. Beim anschließenden Eckball des Ex-Berliners Luca Netz kam aber Matthias Ginter derart frei zum Kopfball, dass er problemlos das zweite Gladbacher Tor erzielten konnte (59.).

Ekkelenkamp mit Pech bei Herthas einziger Chance

Erst danach wagte sich Hertha etwas mehr in die Offensive - und gleichte dann sogar aus, jedoch in Sachen Alumiumtreffer. Der eingewechselte Jurgen Ekkelenkamp zielte mit Links ins lange Eck, der chancenlose Yann Sommer im Gladbacher Tor hatte aber das Glück, dass der Ball an die Latte prallte (77.).

Mehr kam jedoch nicht mehr. Gladbach gelang der Befreiungsschlag, während Hertha als Vorletzter immer mehr in Abstiegsnöte gerät. Wahrscheinlich ist daher, dass deren Trainer Tayfun Korkut vor dem Aus steht.

Hütter beim nächsten Mal wieder da

Gladbach-Sportdirektor Roland Virkus hatte vor dem Spiel gegen Hertha gesagt, dass der "Plan" sei, dass Hütter, dessen Isolation nach Corona-Infektion in der kommenden Woche endet, in der nächsten Partie am Freitag beim VfL Bochum (20.30 Uhr) nach wie vor Trainer ist. Das Spiel gegen Berlin dürfte daran nichts geändert haben.