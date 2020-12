Borussia mit Königsklassen-Euphorie gegen Hertha

Tony Jantschke nach Knieproblemen einsatzbereit

Eine neue Option für die Defensive bekommt Rose im Heimspiel gegen Berlin durch die Rückkehr von Abwehrroutinier Tony Jantschke. Seine Knieprobleme sind kein Thema mehr. " Tony hat das komplette Abschlusstraining absolviert, also wird er dabei sein ", bestätigte Rose. Dafür fehlt weiterhin Ramy Bensebaini nach seiner Corona-Quarantäne: " Ramy hat noch keine Freigabe vom Arzt für irgendein Training ", sagte der Trainer.

Gladbach ist in der Liga zu Hause zwar noch ungeschlagen, musste sich aber in gleich drei Partien mit einem 1:1-Remis begnügen. Eine Punkteteilung wird Rose gegen die Berliner indes nicht genügen: " Wir sind in einer Phase in der Bundesliga, in der wir dranbleiben wollen und müssen. "

Und "dranblieben" heißt angesicht der drei Punkte Rückstand auf die Champions-League-Ränge - geschweige denn den sieben Zählern Vorsprung von Spitzenreiter Bayern München - nichts anderes als "gewinnen".

Stand: 11.12.2020, 18:57