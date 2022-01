Hütter reagierte auf die dürftige Offensivleistung seines Teams nach einer Stunde mit einem Doppelwechsel. Doch Leverkusen blieb weiter das gefährlichere Team. Schick scheiterte erneut an Sommer (63.), ehe er, wieder nach einer Standardsituation, doch noch sein 18. Saisontor erzielte. Gladbach bemühte sich in der Schlussphase um mehr Druck, mehr als Elvedis Anschluss aus dem Gewühl heraus brachten die Borussen aber nicht zustande.

Leverkusen gegen Augsburg, Gladbach im Pokal in Hannover

Leverkusen kann am kommenden Samstag (15.30 Uhr) am 20. Spieltag im Heimspiel gegen den FC Augsburg die nächsten Punkte im Rennen um die Champions-League-Qualifikation sammeln. Bei Mönchengladbach steht am Mittwoch zunächt das Pokal-Achtelfinalspiel bei Hannover 96 an, in der Liga geht es dann am Samstag gegen Union Berlin weiter.

sid/dpa/red | Stand: 15.01.2022, 20:55