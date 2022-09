Mönchengladbach wochenlang ohne Neuhaus und Itakura

Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, haben sich beide Spieler Knieverletzungen zugezogen. Neuhaus erlitt im Spiel beim SC Freiburg eine Teilruptur des hinteren Kreuzbands im rechten Knie. Er müsse nicht operiert werden, werde aber definitiv "in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen", so der Verein.

Itakura zog sich am Montagvormittag im Training eine Teilruptur des Innenbands im linken Knie zu. Auch der Japaner muss nach Vereinsangaben nicht operiert werden und wird konservativ behandelt. Bis zur WM-Pause wird der Neuzugang allerdings voraussichtlich kein Spiel mehr für die Borussia absolvieren können. Ob der japanische Nationalspieler an der Weltmeisterschaft teilnehmen kann, ist noch unklar.