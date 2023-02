Farke hat Verständnis für enttäuschte Fans

Den Klassenerhalt zu erreichen werde " nicht ganz einfach ", gab Reis zu, er habe aber weiter Hoffnung: " Wenn die Mannschaft so auftritt, musst und wirst du dich irgendwann belohnen. Das ist die Art und Weise, wie wir die nächsten Spiele gestalten wollen - hoffentlich mit einem besseren Ergebnis ." Dass es besser wird, davon ist Sportvorstand Peter Knäbel überzeugt: " Wir sind dabei. So spielt kein Absteiger. Das fühlt sich auch für alle nicht so an. "

Ich finde das ganz normal. Ich habe in der Kabine auch nicht Applaus geklatscht - mir war auch eher nach Pfeifen zumute, wenn ich ehrlich bin. Gladbachs Trainer Daniel Farke