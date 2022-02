Hütter schickte die gleiche Startelf auf das Feld wie schon beim 1:1 bei Arminia Bielefeld. Die erste Chance der Partie hatte Gladbachs Jonas Hofmann (7.), der im rechten Strafraum aus 15 Metern abzog, das Tor aber deutlich verfehlte. Augsburg wurde erstmals durch Andre Hahn (12.) gefährlich, dessen Flugkopfball Gladbachs Keeper Sommer mit einem starken Reflex abwehrte.

Video starten, abbrechen mit Escape Adi Hütter mahnt trotz Sieg: "Sind noch nicht stabil genug". Sportschau. . 00:43 Min. . Verfügbar bis 12.02.2023. Das Erste.

Gladbach verdient sich die Führung

Drei Minuten später legte Hofmann im Strafraum zurück auf Florian Neuhaus (15.), der das FCA-Gehäuse mit einem Flachschuss auf das rechte untere Eck knapp verfehlte. Auf der Gegenseite köpfte Hahn (20.) am Tor vorbei.

Nach den ersten zwanzig Minuten baute die Borussia mehr Druck auf und hatte weitere gute Möglichkeiten durch Kouadio Koné (23.) und Breel Embolo (26.). Anschließend ging Gladbach verdient in Führung: Alassane Plea flankte von der linken Seite buttwerweich an die Kante des Fünf-Meter-Raums, wo Koné (30.) den Ball per Kopf ins lange Eck setzte.