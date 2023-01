Die Gladbach-Spieler bedanken sich bei den Auswärtsfans für die Unterstützung.

"Enttäuscht" und "ein bisschen sauer" sei Farke nun über die Angriffsleistung seines Teams in Augsburg gewesen. "Technisch schlampig" , lautete sein Urteil zum Offensivspiel. Im Spieltagsvergleich mit den anderen Bundesligisten bestätigt sich die Luft nach oben anhand der Datenlage. Gladbach hatte am 17. Spieltag die wenigsten Toraktionen (sieben), davon keine echte Großchance. In Hälfte zwei gelang kein Schuss aufs Tor.

Dabei ließ nach einer starken Laufleistung noch gegen Leverkusen nun auch dieser Wert zu wünschen übrig. Gladbach passte sich dem Spiel des nicht allzu lauffreudigen FCA an. Nur das Kellerteam Hertha BSC riss am 17. Spieltag insgesamt noch weniger Kilometer ab als die Borussia, die darüber hinaus auch die geringste Strecke aller Klubs in Tempoläufen zurücklegte.

Erstmal den einstelligen Tabellenplatz festigen