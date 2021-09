Veritable Krise?

Es fehlt aber auch an der defensiven Stabilität im Gladbacher Spiel. Bereits neun Gegentreffer in der Bundesliga sprechen eine deutliche Sprache und zeugen von einer Unausgewogenheit im Spiel. Hütter hat seine Mannschaft noch nicht gefunden, ist auf der Suche nach der richtigen Abstimmung, der richtigen Balance. " Unser Ziel muss sein, uns mit aller Macht in der Trainingswoche zu erarbeiten, dass wir am Wochenende erfolgreich sind" , sagt Stindl.

Gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) wird sich zeigen, ob die Gladbacher Borussia in eine veritable Krise rutscht oder einen Ausweg findet. Hoffnung dürfte allen Gladbachern machen, dass Hütter einst auch in Frankfurt mit nur einem Sieg und einem Remis nach fünf Spielen gestartet war - und danach eine Erfolgsgeschichte mit den Hessen begonnen hat. Solch eine könnten sie am Niederrhein so langsam auch gut gebrauchen.

Stand: 21.09.2021, 13:10