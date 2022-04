Anthony Modeste hatte die Gäste aus der Domstadt in Führung gebracht (5. Minute). Eine Viertelstunde später legte Florian Kainz für den FC nach (20.), Dejan Ljubicic brachte mit dem dritten Kölner Treffer bereits in der 34. Minute Köln frühzeitig auf die Siegerstraße. Breel Embolos Anschlusstreffer (85.) kam für die Elf vom Niederrhein zu spät. Es war Kölns dritter Derby-Erfolg in Serie.