Irgendwo zwischen Tabellenspitze und Tabellenende befindet sich in der Fußball-Bundesliga das rechnerische Niemandsland. Denn zwar werden durchaus noch Plätze getauscht, aber bis auf die Verteilung der Fernsehgelder gibt es keinerlei greifbare Auswirkungen mehr für einen dort befindlichen Klub.

Borussia Mönchengladbach, derzeit Tabellenzehnter der Liga, wird also im Saisonendspurt weder in die Europa-Qualifikation eingreifen noch in den Abstiegskampf geraten.

Endspurt sportlich wenig bedeutsam - und irgendwie doch

Es könnte also in der Theorie auch den Fans der "Fohlen" halbwegs egal sein, auf welchem Rang das Team von Trainer Daniel Farke letztlich ins Ziel einläuft.

Doch die Enttäuschung über das bescheidene Abschneiden dieser vermeintlich hochveranlagten Truppe, in der Spieler wie der französische Vize-Weltmeister Marcus Thuram spielen, ist gewaltig. In Fankreisen steht Trainer Daniel Farke längst in der Kritik für zuletzt äußerst schwere fußballerische Kost.