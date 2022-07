Bei Marcus Thuram schien der Klub bestrebt, ihn abzugeben. Doch Farke hat großes Gefallen am Franzosen gefunden. " Wir haben von unserer Seite kein Bestreben, ihn abzugeben, weil er ein außergewöhnlicher Spieler ist ", so der Gladbach-Trainer. Doch auch da gibt es ein Problem: Thurams Vertrag läuft bis 2023. Bleibt er und verlängert seinen Kontrakt nicht, geht er wohl in einem Jahr ablösefrei. So geschah es schon zuletzt bei Matthias Ginter (SC Freiburg) - und Virkus wollte unbedingt verhindern, dass zukünftig wieder Spieler den Verein zum Nulltarif verlassen.

Deswegen gibt es nicht nur bei der Personalie Thuram Klärungsbedarf, sondern nach wie vor auch bei Yann Sommer, Jonas Hofmann, Breel Embolo, Alassane Plea und Ramy Bensebaini. Um letztgenannten gab es nun erste schlechte Nachrichten, er wurde wie Luca Netz positiv auf das Coronavirus getestet und kann vorerst nicht mitwirken. Naben Plea zählt Bensebaini zu den Spielern, die am ehesten Transfererlöse generieren sollen. Bei Breel Embolo, an dem AS Monaco großes Interesse haben soll, könnte es ähnlich sein.