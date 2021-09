Rose fand es "schade", dass der Schiedsrichter "in so einem Spitzenspiel so ein Zeichen setzt. Sowohl Spieler als auch Trainer sollten versuchen, solche Dinge zu unterlassen. Aber zu sagen, ich setze ein Zeichen, finde ich ein bisschen zu einfach. Dann ist es eine Frage der Linie. Entweder alle oder gar keiner. Wenn ich eine solche Karte gebe, haben wir in den nächsten Wochen eine Menge Gelb-Rote Karten".

BVB am Dienstag gegen Lissabon

Am Dienstag wird Dahoud dem BVB aber zur Verfügung stehen. Dann empfangen die Dortmunder in der Champions League Sporting Lissabon (21 Uhr). Rose hofft, dass dann auch Haaland und Reus wieder mit dabei sind. "Ich denke, die beiden sind am Dienstag ernsthafte Optionen" , so Rose.

Dann soll auch die Leistung auf dem Platz wieder eine andere sein als in Mönchengladbach, versprach Rose. "Wir werden das verarbeiten und dam Dienstag wieder unseren Mann stehen."

Stand: 26.09.2021, 12:45