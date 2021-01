Zum mutmaßlichen Interesse des BVB äußert er sich daher am Donnerstag gar nicht. Was Breel Embolo betrifft, der an einer illegalen Party in Essen teilgenommen haben soll, konzentriert er sich weitgehend auf das Sportliche und nicht dessen Privates: " Für uns ist klar, dass Breel morgen im Kader ist. "

Marcus Thuram nach Sperre wieder eine Option

Trotz der angespannten Stimmung rund um den Borussia-Park versucht Rose, den Fokus auf den BVB auszurichten. Immerhin könnte sein Team diesen mit einem Sieg in der Tabelle von einem Champions-League-Platz verdrängen.

Dabei kann Gladbach auch wieder auf Stürmer Marcus Thuram zurückgreifen. Der hat seine Rotsperre, die er kassierte, nachdem er seinen Gegenspieler Stefan Posch bei der Niederlage gegen Hoffenheim ins Gesicht gespuckt hatte, abgesessen. Er ist allerdings auf Bewährung.

Ob Rose seinen beiden Torjägern - oder zumindest einen von ihnen - gegen den BVB die Chance gibt, auf dem Platz für bessere Schlagzeilen zu sorgen, wird sich zeigen. Klar ist, dass die Dortmunder nach ihrem Remis gegen Mainz und der Niederlage in Leverkusen kein Interesse an solchen Schlagzeilen haben.

Sechs BVB-Niederlagen sind zu viel für Terzic

Dortmund hat in dieser Saison schon so oft verloren wie kein anderes Team in der oberen Tabellenhälfte und benötigt ein Erfolgserlebnis. " Sechs Niederlagen sind definitiv zu viel ", sagte BVB -Coach Edin Terzic zur bisherigen Saison-Ausbeute.

An Tabellenführer Bayern München muss angesichts eines zweistelligen Punkterückstands sicher keine der beiden Mannschaften einen Gedanken verschwenden. Mit Blick auf die erneute Qualifikation für die Königsklasse könnte das Duell der beiden Borussias am Freitag allerdings richtungsweisend sein.

