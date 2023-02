Wer derart angeschlagen in eine Partie gegen den FC Bayern München geht, sollte diese normalerweise zunächst mit der Vorgabe angehen, möglichst schadlos aus ihr zu kommen. Gladbach geht jedoch mit Selbstvertrauen an die Sache heran, denn kein anderer Bundesligaklub kommt so gut gegen den Rekordmeister zurecht. Seit vier Pflichtspielen sind die Borussen gegen die Bayern ungeschlagen, auch unter Farke gab es im Hinspiel (1:1) keinen München-Sieg.

Farke geht in den Verteidigungsmodus